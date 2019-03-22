В России вынесли приговор украинцу Павлу Грибу: шесть лет колонии

Украина

В Ростове-на-Дону (Россия) Северо-Кавказский окружной военный суд незаконно приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии общего режима. Ранее его отец Игорь Гриб сообщал, что именно такое наказание для незаконно обвиненного в подготовке терракта Павлу просило обвинение.

Напомним, что украинца спецслужбы Российской Федерации похитили в августе 2017 года, когда он приехал в Беларусь для встречи с девушкой, с которой он познакомился в Интернете. За время содержания в СИЗО состояние здоровья Павла Гриба — инвалида с детства — значительно ухудшилось. Так, его отец сообщал, что у юноши появились симптомы болезни Альцгеймера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своем последнем слове Павел Гриб не признал обвинений, выдвинутых ФСБ РФ, заявив, что они — «бандиты и убийцы». Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — «по правде и совести». В конце Гриб произнес приветствия «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!».

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