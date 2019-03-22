- 12:14 Радаров TruCAM на украинских дорогах станет больше: опубликована карта
- 12:14 Биатлон в Холменколлене: где смотреть мужской спринт на Кубке мира
- 12:07 Гражданством мэра Одессы займется СБУ
- 12:07 Под Николаевом парень в приступе эпилепсии упал в костер
- 12:05 Трамп сделал скандальное заявление о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами
- 12:02 «Произошло чудо»: киевлянка забеременела через 3 месяца после онкооперации на матке
- 11:57 В харьковском метро хотели устроить теракт: подробности, фото и видео
- 11:53 Россию зажмут в тиски: стало известно, как Украина вернет Донбасс
- 11:52 В смерти Юлии Началовой увидели мистический знак
- 11:41 Стало известно, когда Украина получит 500 миллионов евро от Евросоюза
Радаров TruCAM на украинских дорогах станет больше: опубликована карта
На украинских дорогах появились новые радары TruCam и их число постоянно растет. Об этоб в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, с понедельника, 25 марта, еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения на трассах. То есть с всего на дорогах Украины будет работать 75 TruCam.
Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в 17 областях — Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.
По словам Билошицкого, полиция, как и раньше, будет действовать по таким стандартам:
- публикуется карта, с нанесением участков использования;
- стоят предупредительные знаки;
- стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячка.
При этом полицейский пишет, что несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на 22 марта уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.
Как писали «ФАКТЫ», с 8 октября 2018 года украинские полицейские стали контролировать скорость движения транспорта с помощью современных лазерных радаров производства США TruCAM.
Более подробно о применении новых приборов читайте в материале «ФАКТОВ»: Зафиксированные прибором TruCAM нарушения можно оспорить в суде: что надо знать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...