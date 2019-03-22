Украина

Радаров TruCAM на украинских дорогах станет больше: опубликована карта

На украинских дорогах появились новые радары TruCam и их число постоянно растет. Об этоб в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, с понедельника, 25 марта, еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения на трассах. То есть с всего на дорогах Украины будет работать 75 TruCam.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в 17 областях — Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

По словам Билошицкого, полиция, как и раньше, будет действовать по таким стандартам:

- публикуется карта, с нанесением участков использования;

- стоят предупредительные знаки;

- стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячка.

При этом полицейский пишет, что несмотря на максимально открытый подход к измерению, по состоянию на 22 марта уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

Как писали «ФАКТЫ», с 8 октября 2018 года украинские полицейские стали контролировать скорость движения транспорта с помощью современных лазерных радаров производства США TruCAM.

Более подробно о применении новых приборов читайте в материале «ФАКТОВ»: Зафиксированные прибором TruCAM нарушения можно оспорить в суде: что надо знать.

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