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Поплавский стал профессором Apsley Business School
В Киевском университете культуры Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер подписали соглашение на 5 лет.
Себастьян Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School Михаилу Поплавскому, который преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.
«Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас большая честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать весомую роль Михаила Поплавского в Лондонской школе бизнеса», — отметил Себастьян Фуллер.
Щорічна Міжнародна конференція «Імідж і репутація» в Університеті культури. Обговорили інноваційні інструменти формування іміджу, антикризовий та репутаційний менеджмент і концепції брендингу. @fzgij_knukim #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #конференція #іміджірепутація #internationalconference #image #reputation
В свою очередь профессор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук Михаил Поплавский заявил, что для него это большая честь и ответственность.
«Это эпохальный исторический проект. Для меня большая честь и большая ответственность. Думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации!» — сказал Михаил Поплавский.
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