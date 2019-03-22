26.88 / 27.16 30.44 / 30.92
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Поплавский стал профессором Apsley Business School

12:51 22 марта 2019 43
Поплавский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В Киевском университете культуры Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер подписали соглашение на 5 лет.

Себастьян Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School Михаилу Поплавскому, который преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.

«Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас большая честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать весомую роль Михаила Поплавского в Лондонской школе бизнеса», — отметил Себастьян Фуллер.

В свою очередь профессор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук Михаил Поплавский заявил, что для него это большая честь и ответственность.

«Это эпохальный исторический проект. Для меня большая честь и большая ответственность. Думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации!» — сказал Михаил Поплавский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Киев
+9

Ветер: 5 м/с  С-З
Давление: 750 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины