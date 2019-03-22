Поплавский стал профессором Apsley Business School

Общество

В Киевском университете культуры Михаил Поплавский и академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер подписали соглашение на 5 лет.

Себастьян Фуллер вручил диплом профессора Apsley Business School Михаилу Поплавскому, который преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность.

«Михаил Поплавский является антикризисным менеджером. Для нас большая честь вручить диплом профессора и засвидетельствовать весомую роль Михаила Поплавского в Лондонской школе бизнеса», — отметил Себастьян Фуллер.

В свою очередь профессор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук Михаил Поплавский заявил, что для него это большая честь и ответственность.

«Это эпохальный исторический проект. Для меня большая честь и большая ответственность. Думаю, что в Лондонской школе бизнеса будут удовлетворены программами по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации!» — сказал Михаил Поплавский.

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