Украина

Украина перейдет на летнее время: когда и как переводить часы

Переход на летнее время в 2019 году в Украине произойдет в ночь с 30 на 31 марта в 03:00. Переводить стрелки часов на летнее время нужно на один час вперед. То есть спать украинцы будут на час меньше.

Некоторые люди болезненно реагируют на изменения во времени. Такие люди могут чувствовать депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.

Специалисты дали рекомендации, как пережить переход на летнее время:

• постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период;

• избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

• устройте разгрузку для организма — без жирного, сладкого и алкоголя;

• ешьте побольше овощей и фруктов;

• за неделю до перевода часов время ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;

• проводите много времени на свежем воздухе — хотя бы полчаса прогулки в день;

• минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;

• избегайте дневного сна;

• не пейте кофе во второй половине дня.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Еврокомиссия представила план отказа от сезонного перевода часов. Согласно плану, странам ЕС предложено навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. У стран-членов остается право решать по какому времени они хотят жить — по зимнему или по летнему.

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