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Украина

Должность президента нужно упразднить, — Рабинович

12:54 22 марта 2019 8
Вадим Рабинович
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Украине необходимо упразднить пост президента, так как эта должность ничего, кроме несчастья, стране не принесла. Об этом в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович.

«Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост. Ведь эта должность, кроме несчастья, ничего нашей стране не дала. Ни один президент Украины с почетом еще не ушел со своей должности», — напомнил парламентарий.

По мнению Рабиновича, украинцам нужно определиться с тем, какая форма правления будет установлена в стране.

«Нужно сделать нормальную парламентскую республику. Не нравится парламентская? Тогда сделайте президентскую республику. Зачем эта бесконечная война? Зачем эти миллиардные траты на разные структуры власти, которые дублируют друг друга?» — задал вопрос народный депутат.

Глава «Оппозиционной платформы — За життя» напомнил, что в программе его партии прописано упразднение должности президента.

«Мы предлагаем упразднить пост президента. Не может от одного человека, от его настроения зависеть огромная страна. Так не должно быть. Ведь Украина не имперское государство. Давайте сделаем нормальную парламентскую республику. В парламенте подерутся, переформатируются — и все решат. Не должно быть в стране вечного противостояния президента и Рады», — считает Вадим Рабинович.

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