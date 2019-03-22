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Мир

Поговорил с мамой и пошел убивать: появилось фото парня, зарезавшего полицейского в России

14:49 22 марта 2019 199
Убийца полицейского в Татарстане
Инф. «ФАКТОВ»

Молодого человека, который в Нижнекамске (Татарстан, Россия) убил местного участкового и был застрелен другим полицейским, звали Рустам Кодиров. Ему было 19 лет.

Как сообщает «Мэш», юноша учился на 3 курсе Нижнекамского политехнического колледжа. «Были проблемы с учебой: ходил редко, задолженности. Парень переживал из-за этого и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой. В 9 утра он спокойно поговорил с родными, а потом вышел из дома — в последний раз», — говорится в сообщении.

Тот самый нож, с которым Рустам Кодиров напал на полицейских под следственным изолятором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в день протестов против ограничения интернета самыми креативными оказались жители Набережных Челнов. Там напротив здания следственного комитета организовали «могилу» Путина.

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