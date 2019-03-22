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Мир

В России посреди улицы зарезали полицейского: нападавшего застрелили (видео)

14:12 22 марта 2019 346
Убийство полицейского в Нижнекамске
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео, на котором полицейский в Нижнекамске (Татарстан, Россия) убивает напавшего на него с ножом мужчину. До этого последний смертельно ранил еще одного полицейского, который умер в машине скорой помощи. Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге суд приговорил бывшего участкового Сергея Крохина к пожизненному сроку в колонии особого режима за убийство нескольких человек ради их жилья.

Видео в Twitter выложил ресурс «Лентач». «В Нижнекамске какой-то мужик зарезал полицейского прямо возле местного УВД, пытаясь сбежать при перевозке в СИЗО, пишут СМИ. Когда другой полицейский, услышав шум, вышел из участка, тот кинулся с ножом и на него, „выкрикивая экстремистские лозунги“. В итоге его застрелили», — говорится в комментарии к видео. Впрочем, позже стало известно, что застреленный мужчина из СИЗО не убегал. Сообщается, что, находясь под зданием следственного изолятора, он спровоцировал конфликт с участковым, а потом напал на него с ножом. Сообщается, что погибшего участкового звали Динар Саматов, а полицейского, застрелившего нападавшего, зовут Юрий Рандошкин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России в Надымском районе на Ямале у вертолета с пассажирами во время жесткой посадки отвалился хвост.

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