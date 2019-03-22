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Самые модные брюки сезона: как и с чем носить (фото)
Украинский блогер, телеведущая и дизайнер Диана Глостер рассказала о новых трендах в подборе брюк. По мнению Дианы, в 2019 году в моде три модели: карго, клеш и керрот.
Брюки карго — широкие вверху и узкие внизу. По мнению Дианы, они подойдут девушкам с широкими бедрами. Правда, здесь есть несколько нюансов.
— Внизу у таких брюк могут быть завязочки, — сказала Диана в программе «Ранок з Україною» («Украина»). — Признаться, я не очень их люблю. Но в таком случае образ помогают сбалансировать каблуки. А вот рубашки в такие штаны лучше заправлять не «впритык». Надо добавить немного небрежности, что поможет визуально сделать талию еще стройнее.
— Кому пойдут брюки-клеш?
— Благодаря тому, что клеш начинается от колена и опускается вниз, практически любая фигура будет выглядеть стройнее. Правда, выбирать нужно модели с завышенной талией — низкая посадка в случае с брюками-клеш мало кому подходит.
— Что такое «керрот»?
— Это фактически брюки-бананы. Их иногда называют «керрот», что с английского переводится как «морковка». Модель с высокой талией, небольшим объемом брюк, которые внизу сужаются, отлично подчеркнет достоинства и скроет недостатки. Особенно хорошо носить под такие брюки каблучки.
Бананы я рекомендую сочетать со спортивным свитшотом: классика внизу и классика вверху уже не модно. Но, самое главное, чтобы в выбранном образе вам было комфортно.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?