Украина

Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель ВСК по расследованию хищений в ВСУ Иван Винник заявил, что переписка фигурантов в расследовании «Бигус инфо» не соответствует реальному содержанию писем.

«Большой резонанс в обществе вызвали переписки в мессенджерах между отдельными фигурантами, в частности Жуковым, Рогозой, с рядом должностных лиц, занимавших важные государственные посты в системе управления сектором безопасности и обороны, например, с руководителем «Укроборонпрома» Павлом Букиным, — отметил Винник. — Для выяснения всех фактов я написал письмо генпрокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить доступ членам ВСК к материалам экспертизы телефонов и к полному тексту всех разговоров, которые зафиксированы между фигурантами в рамках уголовного производства…

Мы распечатали все слайды, имевшиеся в исследованиях «Бигус-инфо», и сравнили диалоги с этих слайдов с реальными результатами экспертиз и настоящими переписками, которые были извлечены из телефонов, изъятых в ходе следствия", — отметил председатель ВСК.

«На последнем заседании комитета я отчитался о содержании этих разговоров и могу утверждать, что выводы и резонанс журналистского расследования были вызваны отдельными слайдами переписки — на самом деле их нет в наличии в мессенджерах, изъятых у Жукова и Рогозы. Могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна «Укроборонпром» Павлом Букиным, как это отражено у «Бигуса» с намеком на какие-то коррупционные сделки, хищения и т. д. , на самом деле не соответствует реальному содержанию писем. И если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Павлом Букиным, а тот де-факто игнорировал его.

Подводя итог этого дела, мы будем настаивать на том, чтобы люди, которые позволили себе воровать во время войны в ВСУ, прямо или косвенно, понесли адекватное наказание", — резюмировал Иван Винник.

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