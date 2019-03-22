Порошенко объединяет мир в поддержку Украины, — активисты

Политика

Политика президента Петра Порошенко по введению «азовского пакета санкций» против России обеспечивает консолидацию мира в поддержку Украины. Такое мнение высказали активисты инициативы #Команда_Порошенка во время пресс-конференции в информационном агентстве «Украинские новости».

«Мы поддерживаем решение президента о введении „азовского пакета санкций“ против России. Такие действия сигнализируют о том, что без изменений в поведении Москвы мы будем и впредь увеличивать цену за агрессию. То, что сделали российские военные в ноябре прошлого года, захватив украинских моряков, нельзя просто так спустить. То, что сделали российские военные в 2014 году в Крыму и на Донбассе, нельзя просто так забыть», — подчеркнула общественная активистка Татьяна Писаренко.

По словам Писаренко, с помощью санкций Петр Порошенко вместе с лидерами европейских государств и США пытается остановить дестабилизацию мира Россией.

«Мы должны показать агрессору, что на любую военную агрессию в XXI веке будет соответствующая реакция мировых держав. На каждый такой случай будет адекватный ответ», — пояснила активистка.

Писаренко подчеркнула, что поддержка США и ЕС, а также переговоры, которые Петр Порошенко ведет с западными партнерами, идут Украине только на пользу и приближают нашу победу и восстановление суверенитета на всей территории страны.

«Санкции, которые ввели наши партнеры из США и ЕС, сейчас помогают сдерживать агрессию, которую в 2014 году начал наш северный сосед», — добавил депутат Киевского городского совета Ярослав Горбунов.

Депутат привел в качестве примера новейшую историю СНГ — Молдову и Грузию, которые потеряли часть своей территории.

«Благодаря усилиям Петра Порошенко удалось консолидировать мировое сообщество именно на поддержку Украины, нашего суверенитета и независимости. Эти санкции вместе с усилиями всех украинцев создали предпосылки для сдерживания дальнейшей агрессии Путина и его имперских планов», — пояснил Горбунов.

По словам политика, санкции ощутимо ударили по экономике России, привели к снижению уровня жизни. Политики, и обычные граждане РФ понимают, что это все происходит из-за агрессивного поведения Кремля, что приводит к уменьшению уровня доверия к Владимиру Путину.

«Санкции — это далеко не единственный способ борьбы с агрессором. Петр Порошенко много сделал для того, чтобы усилить мирную консолидацию в мире. Так украинские военные получили поддержку США, в том числе и вооружением, а в Черном море усилилось присутствие американских кораблей. Я иногда слышу мнение, что, мол, санкции ничего не значат и не имеют действенного результата. Россия не вывела свои войска из Донбасса, не вернула Крым. Но с фактами не поспоришь. Фигурантам санкционного списка ЕС запрещены въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе, а их активы замораживаются», — подчеркнул активист Александр Кудря.

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