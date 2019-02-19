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Страны ЕС единогласно поддержали санкции против России за агрессию в Керченском проливе, — Порошенко
Все 28 стран — членов Европейского Союза единогласно поддержали решение о введении «Азовского пакета» санкций против Российской Федерацией в связи с актом агрессии против Украины в Азовском море и Керченском проливе. А под обращением к Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерашу с просьбой помочь освободить военнопленных украинских моряков, захваченных Россией, поставили подписи почти 25 тысяч человек.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями общественности и деятелями культуры, ставшими инициаторами обращения к Генсеку ООН.
«Благодарен всем неравнодушным, всем известным украинцам, которые присоединились к инициативе обратиться к Генсеку ООН по поводу освобождения наших моряков из плена РФ. Это вооружает и президента, и украинских дипломатов, которые играют не менее важную роль, чем воины на фронте, защищая позицию Украины», — отметил Петр Порошенко. По его словам, вопрос освобождения военнопленных моряков, а также возобновления свободного судоходства в Керченском проливе, поднимается на всех международных встречах
«Наши ребята-моряки героически держатся. Несмотря на давление, все они заявляют об отсутствии каких-либо прав у РФ судить их в российском суде. Украина своих не бросает. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы вернуть наших ребят домой», — подчеркнул Петр Порошенко.
Он также сообщил, что на мюнхенской конференции по вопросам безопасности получил заверения от вице-президента США Майка Пенса, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины. «И пока Российская Федерация не отпустит наших моряков — встреч не будет», — добавил Петр Порошенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом по координации действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе.
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