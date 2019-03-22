Украина

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали станцию метро «Святошин», на которой полностью обновили платформу, помещение станции и восточный вестибюль. Другой вестибюль — западный — закроют на ремонт 23 марта, в субботу, чтобы пассажиры за выходные смогли приспособиться к новым маршрутам.

Также установлена новая входная группа, благодаря которой станция «Святошин» теперь полностью оборудована для людей с инвалидностью.

По словам Кличко, уже 12 станций столичного метрополитена оснащены лифтами или специальными подъемниками. «Святошин» стала 13-й станцией с самым современным оборудованием.

«Этой станции — 48 лет. И за это время здесь не делали такого ремонта. Вы бы посмотрели, какая ужасная картина здесь была. Старая плитка, которая отваливалась от стен из-за избыточной влаги. В пешеходных переходах — трещины, в которых жили крысы. Вокруг выходов из метро — стихийный рынок, — сказал столичный градоначальник. - Сегодня станция имеет современный вид, стала красивой и комфортной. Здесь заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Осуществили и гидроизоляцию станции. Теперь здесь можно создавать микроклимат в зависимости от того, какая погода на улице. Установили 3 лифта и 2 подъемника для людей с инвалидностью. Обустроили на всей станции тактильные полосы для людей с недостаточным зрением».

Кличко также отметил, что в процессе ремонта пришлось исправлять недостатки, которые были допущены при строительстве станции в 1971 году.

По его словам, во всех помещениях станции установили современную систему видеонаблюдения, новую систему оповещения и новую противопожарную сигнализацию, противопожарные двери.

«Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас — 15. Следующей будет станция «Политехнический институт», — отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что киевский метрополитен — большой и сложный механизм. Протяженность всех веток метро составляет 69,5 километра. Это 52 станции. Ежесуточно услугами столичного метро пользуются полтора миллиона пассажиров.

«Хочу напомнить, что мы не только ремонтируем станции столичного метро, но и строим новые. Начали активную фазу строительства двух новых станций в направлении жилого массива Виноградарь. В планах — четыре станции в сторону Виноградаря. За два года мы должны открыть первые две станции — «Мостицкая» и «Проспект Правды», — заявил Виталий Кличко.

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