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Украина

Украина ценит отношения стратегического партнерства с США, и посол Мари Йованович имеет мою полную поддержку, — Порошенко

16:58 22 марта 2019 6
Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

«Хочу подчеркнуть, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда в истории не были настолько эффективными и предметными, как сегодня», — сказал Президент Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания СБУ.

Он отметил, что как глава государства лично приложил для этого значительные усилия и очень ценит этот действительно важный актив украинской международной политики.

«В этом контексте хотел бы отметить важную роль посла США в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю, что она — представитель Соединенных Штатов как государства и Президента США Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, — имеет полную мою поддержку», — заявил Президент.

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