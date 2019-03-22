Политика

Бойко и Медведчук в Москве обсудили с людьми Путина будущее Украины: в сети волна гнева

В Украине разгорается скандал из-за встречи в Москве украинских политиков с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча была посвящена будущему украинской газотранспортной системы. Украинскую сторону на встрече представляли народный депутат Юрий Бойко и кум российского президента Виктор Медведчук.

Известные украинские блогеры и политологи не скрывают гнева. «Увидеть, как Медведчук договаривается с премьером страны-агрессора, фактически, о передаче украинской ГТС (в формате „создания международного консорциума“), за что будет, вероятно, немного снижена цена на газ… Более деморализующий сюжет сложно представить. Хотя логично теперь ожидать, что дня за три до выборов будет устроен аналогичный эфир уже непосредственно из кабинета Путина: Бойко, Путин и Медведчук так же спокойно будут обсуждать, что еще может отдать Украина», — заявил политэксперт Алексей Голобуцкий.

«Как же это бесит! Не забываем: в Украине есть власть, есть оппозиция. А есть у… ки, торгующие страной в прямом эфире. „Экономические переговоры“ у них!!!» — добавил блогер Роман Шрайк.

«Бойко с Медведчуком в Москве, проводят „экономические переговоры“ с Медведевым… Если это не государственная измена, то я хз, что такое государственная измена», — признает блогер Антон Ходза.

Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации принесет значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.

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