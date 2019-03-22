Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка: гороскоп на неделю

Стиль жизни

Начинается новая неделя, а значит, и новые проблемы, порой весьма неожиданные. Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» подскажет каждому из знаков зодиака, какие преграды могут возникнуть на его пути и как надо действовать, чтобы обратить их себе во благо.

ОВЕН. Обстоятельства складываются для вас самым благоприятным образом как на службе, так и в личной жизни, так что можете планировать дела, требующие максимальной отдачи и больших усилий. Многое будет зависеть также от вашего настроения и желаний — учитывайте это.

ТЕЛЕЦ. Беритесь за решение только посильных задач, для решения которых вам не придется жертвовать своим личным временем. Не исключена вероятность того, что требования к вашей работе со стороны руководства будут явно завышенными, но вы не должны болезненно реагировать на это.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа будет занимать львиную долю вашего времени, но от этого не будете чувствовать себя хуже. Даже хорошо, ведь стопроцентная занятость поможет справиться с проблемами внутреннего характера, из-за которых вы частенько задаете сами себе массу слишком сложных вопросов.

РАК. Сдержанность, такт, готовность к компромиссу помогут добиться впечатляющих результатов в деле. Не берите близко к сердцу то, что не имеет к вам непосредственного отношения. Больше сил и внимания уделяйте детям, они очень нуждаются в этом именно сейчас.

ЛЕВ. Ваша требовательность к окружающим может превысить все допустимые границы, что грозит не самыми приятными для вас последствиями. Неплохо бы научиться ставить иногда себя на место другого человека, чтобы понять его мысли и чувства — от этого общее дело только выиграет.

ДЕВА. Вам может показаться в какой-то момент, что полностью запутались в возникшей ситуации. Собраться с силами и поставить все точки над «i» поможет совет человека, которому доверяете. Не исключено, что в ближайшем будущем отправитесь в интересную поездку.

ВЕСЫ. Неприятные ситуации, имевшие место в недавнем прошлом, будут сглажены словно по мановению волшебной палочки и вы вновь ощутите былую уверенность в собственных силах. Можете назначать встречи с деловыми партнерами и отстаивать собственную точку зрения. Совсем скоро все убедятся, что вы были правы.

СКОРПИОН. Наступает достаточно благоприятный период для воплощения в жизнь задуманного. Правда, иногда на вашем пути могут возникать преграды, но сумеете преодолеть их, обратившись за помощью к влиятельным людям. Главное — вера в то, что все будет хорошо.

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни грядут перемены, но может оказаться, что вы к ним совершенно не готовы. Оказавшись в такой ситуации, важно не растеряться и не отказаться от предложения, которое в будущем обещает стать для вас невероятно выгодном в финансовом отношении.

КОЗЕРОГ. Трудолюбие и готовность пожертвовать собственными интересами ради общего блага обязательно будут вознаграждены в будущем, нужно только иметь терпение и уметь ждать. На личном фронте не торопитесь немедленно получить ответы на все свои вопросы.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не афишировать свои планы и не принимайте участие в разговорах ни о чем, которые часто ведутся сотрудниками, которые любят поболтать. Нынешний период актуален для тех, кто намерен сделать вызов самому себе, пересмотреть собственные привычки и предпочтения.

РЫБЫ. Будьте готовы к тому, что придется взять на себя роль организатора или координатора, хотя у вас и не очень лежит душа к подобному роду деятельности. Смелость в данном случае будет оправдана, можете даже не сомневаться в этом. Идите вперед, не оглядываясь.

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