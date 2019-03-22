На Львовщине 78-летний учитель зверски избил 11-летнего ребенка

Происшествия

Инцидент произошел на Львовщине в пятницу, 22 марта.

— В Мостисское районное отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним в больницу доставлен 11-летний мальчик, ученик пятого класса одной из школ города, у которого поставлен диагноз «ушиб передней стенки живота», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Львовской области.

Уже установлено, что телесные повреждения школьнику нанес 78-летний учитель математики во время перемены в школе. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства, ведется следствие. Информации о состоянии избитого пятиклассника и причинах произошедшего конфликта между ним и учителем пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Малине Житомирской области. Там учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе в присутствии других детей ударил ученика.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в России депутат избил перед детьми учительницу младших классов.

А под Одессой школьники жестоко избили сверстника и сняли инцидент на видео.



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