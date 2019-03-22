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Общество

В России подогрели слухи о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе

19:25 22 марта 2019 179
паспорта
Инф. «ФАКТОВ»

Учитывая растущее уныние жителей оккупированных территорий, кремлевские пропагандисты в очередной раз решили вбросить в медиапространство слухи о скорой раздаче в регионе российских паспортов. На этот раз утверждается о пятистах тысячах бланков паспортов, которые якобы доставлены в оккупированный Донецк.

Фейк о раздаче паспортов распространяется уже не в первый раз. Причем каждый раз пропагандисты анонсируют новость как окончательно принятое решение, которое начнут воплощать в жизнь буквально через несколько дней.

В прошлый раз слухи о новых паспортах разгонялись перед «выборами» нового главаря террористической «ДНР». Утверждалось, что паспорта будут раздаваться прямо на участках для голосования. Теперь раздачу паспортов анонсировали на 1 апреля. Причем даже пропагандисты признают, что эти «первоапрельские» документы не будут полноценным российским паспортом, а некой альтернативой.

Один из главарей террористов Александр Ходаковский намекнул, что гражданам если что-то и будут раздавать, то это будет аналог «крымского паспорта» в первые дни после аннексии. Нигде в мире псевдопаспорт, естественно, не признавался и никаких новых возможностей обладателю не давал.

Напомним, ранее жители оккупированных территорий жаловались, что «бумажки», выдаваемые оккупантами под видом паспорта, не признаются ни в одном из официальных учреждений в России.

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