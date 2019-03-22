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Обнаженная Даша Астафьева взбудоражила сеть сексуальными формами (фото)
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева, заинтриговавшая поклонников анонсом эротической съемки для мужского журнала Playboy, взбудоражила сеть первыми снимками сексуальной фотосессии. Сексуальная красотка, ставшая звездой продолжения комедийного фильма «Свингеры», показала фото, на которых полностью обнажилась, подчеркнув свои роскошные формы. Раскрепощенная Даша демонстрирует шикарную грудь, закрыв соски цветочками, голая позирует в постели. Яркие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив их комментариями.
«На журнальных обложках я оголяюсь немножко», — написала игриво Даша под одним из фото.
Напомним, Даша Астафьева стала первой украинкой, которая снялась для всемирного журнала. В 2006 году Даша получила звание «Рlaymate месяца», а затем и «Девушка года» украинского издания Playboy. В 2008 году основатель издания Хью Хефнер предложил ей принять участие в конкурсе на обложку в честь 55-летия глянца.
«В Америке я получила 55 тысяч долларов. Для меня, конечно, на то время это были сумасшедшие деньги», — рассказывала звезда.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Даша Астафьева выпустила горячий клип PLAYMATE.
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