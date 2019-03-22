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Нужно привлекать Лукашенко: известный адвокат рассказал, как освободить Павла Гриба
Для освобождения украинца Павла Гриба из российских застенков, Украине нет смысла самой апеллировать к руководству РФ. А вот если удастся привлечь к сотрудничеству белорусского президента, то переговоры могут принести результат. Такое мнение высказал юрист Марк Фейгин.
Фейгин советует в переговорах с белорусскими представителями апеллировать, что это на их территории похитили Гриба. «Лукашенко с белорусским КГБ очень сложно отстраниться от истории… Союзное государство с РФ ничего не меняет — Лукашенко должен решать этот вопрос. Выкрасть гражданина Украины и передать его России — ненормально, и это накладывает отпечаток на дипломатические отношения Украины и Беларуси. Посредником в этом вопросе должен быть именно Лукашенко. Чтобы Гриб, пусть даже и осужденный, вернулся в Украину. Через обмен, помилование — любым способом», — заявил юрист изданию «Гордон».
По мнению правозащитника, приговор Грибу вряд ли удастся смягчить апелляцией, поскольку, во-первых, тут речь не идет о правосудии: «Это та категория дел, когда суд не занимается правосудием, а выполняет заказ, учитывая политические соображения российской власти». Кроме того, суд может заявить, что и так приговорил Гриба к минимальному сроку. «По его статье — это наименьший срок из всех возможных», — подчеркнул Фейгин.
Напомним, выкраденный в Беларуси украинец Павел Гриб был осужден в России и приговорен к шести годам колонии. Украинец объявил голодовку.
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