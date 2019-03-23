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Мир

В России назвали главные страхи Путина

7:14 23 марта 2019 85
шендерович
Инф. «ФАКТОВ»

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович убежден, что у нынешнего президента РФ слишком много страхов, и именно они определяют политику Владимира Путина.

«Без охраны он (Путин) не может выйти к собственному народу. Он возит с собой народ в чинах не младше лейтенанта. Он боится покушения, он понимает, насколько его исчезновение будет облегчением для огромного количества влиятельных людей. Он боится потерять власть вместе с жизнью или жизнь вместе с властью», — объяснил Шендерович в интервью «Крым. Реалии».

По мнению писателя, на данный момент Путин поставил себе одну задачу — остаться у власти, а военная повестка, оккупация Донбасса — это способы достичь цели. «Все остальное — это тактика: каким образом остаться. Это он может сделать внутри военной повестки. Внутри ксенофобской, внутри мессианской повестки. Если он — мессия, спасающий Россию от враждебного мира, то тогда ему его господь простит и убийства, и войны, и коррупцию… Весь Донбасс, Сирия, все, что происходит, включая внутренние законы и внешнюю повестку дня — это для сохранения власти», — убежден Шендерович.

Напомним, ранее писатель Борис Акунин высказал увернность, что Путин, как и многие российские цари, затевает войны под влиянием своих старых фобий.

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