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Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»

Третий эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых эмоциональных. Никита Добрынин проверял девушек на честность, вызывал у них ревность и совершил свой первый на проекте поцелуй.

- В девушке меня восхищает легкость и то, что она говорит, — сказал Никита. — Секс для меня не так важен.

Первой на свидание отправилась стюардесса Вика, которая сама пригласила Никиту встретиться еще на Первой вечеринке. Вика ждала Холостяка возле небольшого самолета.

- Я решила, что мы с Никитой будем парить в облаках, — сказала Вика.

Вика призналась, что Холостяк — ее единственный шанс познакомиться с мужчиной. Девушка три года работает стюардессой.

- Хочу показать тебе свою страсть, — сказала Вика, обращаясь к Никите, когда они поднялись в небо.

Полет оказался экстремальным. Пилот заходил на виражи.

- Мне было страшно, — сказал Никита. — Но мы держались с Викой за руки, и тревога отступала. Уже в полете меня разрывало от эмоций. Я надолго запомню это свидание.

Встреча Вики и Никиты завершилась в ангаре самолета, где был накрыт стол.

- Ты для меня до этого момента была совершенной загадкой, — признался Никита. — Я смотрел на тебя и хотел понять. Наверное, работа стюардессы оставляет отпечаток на характере. Ты очень сдержанная.

- Хочу, чтобы мужчина видел меня такой, какая я есть, — сказала Вика. — Я не всегда такая скучная. Даже не знаю, о чем тебе рассказать.

- Чего тебе не хватало в прошлых отношениях? — поинтересовался Никита.

- Важно с партнером хотеть одного и того же, — ответила Вика. — Но у меня этого не случилось.

Никиту насторожило, что Вика говорит о своих отношениях слишком эмоционально. Она рассталась с парнем всего полгода назад, но при этом признала, что готова к новой любви.

Пока Никита был на свидании, ведущий проекта Григорий Решетник, наведался в дом, где живут девушки. Участницы через Гришу пригласили Никиту на общую вечеринку с караоке. А затем ответили на вопрос: «Кто они?», раскрывая свои сильные и слабые стороны. Скандалом закончилось общение Наташи и Оли, которая обвинила конкурентку в обладании слишком дорогих вещей — часов и сумки известных брендов.

- Это все из-за того, что Оля хочет поднять свой рейтинг, — Наташа не сдержала слез обиды.

Ведущий назвал имя девушки, которые пойдет на следующее свидание — Элизабет.

Романтический вечер Вики и Никиты закончился тем, что Холостяк вручил девушке розу.

- Для меня важно, чтобы ты разобралась, куда ты хочешь двигаться, — сказал Никита.

Элизабет очень волновалась перед свиданием с Холостяком. Это была не обычная встреча, а тренинг, который для нескольких семейных пар — друзей Никиты — провела известная бизнес-леди Маргарита Сичкарь.

Холостяку и Элизабет пришлось пройти несколько испытаний.

- Чем больше люди живут в браке, тем лучше у них взаимопонимание, — сказала Маргарита, давая героям следующее задание. — Четыре минуты нужно сидеть, взявшись за руки и смотреть друг другу в глаза.

- Даже не знаю, что мне больше понравилось — держать Элизабет за руки или смотреть ей в глаза, — признался Никита.

Отвечая на вопрос о будущем, Никита признался, что мечтает владеть небольшим самолетом, а Элизабет — стать сомелье.

- Когда пара открыто говорит о своих стремлениях, у нее все получится, — сказала Маргарита Сичкарь.

- Никита не боится пускать девочек в свою личную жизнь, — сказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Холостяк» Антонина Чернооченко. — Если обычно мужчина вначале знакомится с девушкой, а уже потом знакомит ее с родными и близкими, то Никита решил сразу показать кто он, какой у него характер, как обычно проводит время, и с кем дружит.

Друзьям Никиты понравилась Элизабет. Подруги Холостяка задавали девушке каверзные вопросы: «Ты покладистый человек?»

- Бывают моменты, когда я могу быть пожестче, — призналась Элизабет.

Вечером, после общения с друзьями, Никита и Элизабет остались вдвоем.

- Я хочу встретиться с тобой на Церемонии роз и принять решение, — сказал девушке Никита.

- Финальная точка в нашем свидании, вернула меня в реальность, — с грустью сказала Элизабет. — Пока мы не вдвоем. Но это лишь пока…

Появления Элизабет ждали все девушки. Их порадовало, что девушка пришла без розы.

- Уверена, что я получу ее на церемонии, — сказала Элизабет.

На свое следующее свидание Никита пригласил Дашу, Дину и Наташу.

- Неожиданно, — сказали девушки.

Никита пообещал участницам яркое свидание и пригласил их в один из ночных клубов столицы.

- Мне было интересно посмотреть, как они будут себя вести, — сказал Никита.

Наташа и Дина сразу стали выяснять отношения друг с другом.

- Я рассажу вас за разные столы, — возмутился Никита. — Мы пришли сюда, чтобы расслабиться и просто отдохнуть.

- Мужчины меня боятся, — призналась Наташа. — Но, если меня кто-то выберет, он никогда об этом не пожалеет. Я устала быть сильной.

Сексуальный танец Натальи и Никиты смутил остальных двух девушек.

- Меня не волнует, что обо мне говорят, — сказала Наташа.

Никита пригласил на танец Дину, сказав, что это придаст открытость их отношениям.

- Дина для меня была загадкой, — сказал Никита. — Но она открылась по-новому, была немного растерянной. Но это мне в ней нравится.

Дина призналась, что у нее были отношения с мужчиной, который был на 15 лет старше нее. Но все уже в прошлом.

Наташа не могла смотреть, как Никита танцует с другими девушками. Она сказала, что очень ревнует его. Их беседа разочаровала Никиту.

- Это твой выбор — как себя вести, — ответил Никита.

Зато от танца с Дашей, Никита получил заряд адреналина.

- Между нами была химия, — сказал Никита, оказавшись наедине с Дашей.

- Для меня это не просто так, — сказала Даша. — Я хочу поцеловать тебя.

- Теперь у нас есть нечто большее, — признался Никита после своего первого поцелуя на проекте. — Я чувствую симпатию к Даше.

Даша не стала рассказывать о своем первом поцелуе на проекте. Прямо на вечеринке Никита вручил розу Дине.

На следующий день после вечеринки, Никита приехал в гости в дом к девушкам. Первой он увидел Дашу.

- Для меня важно то, что было вчера между нами, — признался Никита, вручая девушке розу.

На большой поляне перед домом собрались все участницы реалити и Никита стал готовить шашлык. Активнее всех ему помогала Наташа.

- Хочу, чтобы Никита увидел, какая я хорошая хозяйка, — сказала она.

Индивидуальная беседа с Юлей закончилась ее уходом из проекта.

- Мне кажется, ты не была со мной искренней, — сказал Никита. — Я хочу узнать твои светлые и темные стороны.

- Просто я не твой типаж, мы не подходим друг к другу, — сказала Юля.

- Я была такой, какая я есть, — призналась «ФАКТАМ» Юля. — Видимо, мы не подходим друг другу. Хорошо, что это произошло сейчас.

Вслед за Юлей проект покинули Лиля и Каролина.

- Не хочу, чтобы мы тратили время, у меня нет для тебя роз, — сказал Никита Каролине.

Последней розу на третьем эфире получила Ольга. Борьбу за сердце Холостяка продолжают 12 участниц. В четвертом эфире все они отправятся на Кипр.

Напомним, ранее проект «Холостяк» покинула Валерия. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она откровенно рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой и почему она сочувствует Холостяку.

Также своими впечатлениями от проекта с «ФАКТАМИ» поделилась экс-участница реалити Елизавета.

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