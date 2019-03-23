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Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
Третий эфир романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из самых эмоциональных. Никита Добрынин проверял девушек на честность, вызывал у них ревность и совершил свой первый на проекте поцелуй.
- В девушке меня восхищает легкость и то, что она говорит, — сказал Никита. — Секс для меня не так важен.
Первой на свидание отправилась стюардесса Вика, которая сама пригласила Никиту встретиться еще на Первой вечеринке. Вика ждала Холостяка возле небольшого самолета.
- Я решила, что мы с Никитой будем парить в облаках, — сказала Вика.
Вика призналась, что Холостяк — ее единственный шанс познакомиться с мужчиной. Девушка три года работает стюардессой.
- Хочу показать тебе свою страсть, — сказала Вика, обращаясь к Никите, когда они поднялись в небо.
Полет оказался экстремальным. Пилот заходил на виражи.
- Мне было страшно, — сказал Никита. — Но мы держались с Викой за руки, и тревога отступала. Уже в полете меня разрывало от эмоций. Я надолго запомню это свидание.
Встреча Вики и Никиты завершилась в ангаре самолета, где был накрыт стол.
- Ты для меня до этого момента была совершенной загадкой, — признался Никита. — Я смотрел на тебя и хотел понять. Наверное, работа стюардессы оставляет отпечаток на характере. Ты очень сдержанная.
- Хочу, чтобы мужчина видел меня такой, какая я есть, — сказала Вика. — Я не всегда такая скучная. Даже не знаю, о чем тебе рассказать.
- Чего тебе не хватало в прошлых отношениях? — поинтересовался Никита.
- Важно с партнером хотеть одного и того же, — ответила Вика. — Но у меня этого не случилось.
Никиту насторожило, что Вика говорит о своих отношениях слишком эмоционально. Она рассталась с парнем всего полгода назад, но при этом признала, что готова к новой любви.
Пока Никита был на свидании, ведущий проекта Григорий Решетник, наведался в дом, где живут девушки. Участницы через Гришу пригласили Никиту на общую вечеринку с караоке. А затем ответили на вопрос: «Кто они?», раскрывая свои сильные и слабые стороны. Скандалом закончилось общение Наташи и Оли, которая обвинила конкурентку в обладании слишком дорогих вещей — часов и сумки известных брендов.
- Это все из-за того, что Оля хочет поднять свой рейтинг, — Наташа не сдержала слез обиды.
Ведущий назвал имя девушки, которые пойдет на следующее свидание — Элизабет.
Романтический вечер Вики и Никиты закончился тем, что Холостяк вручил девушке розу.
- Для меня важно, чтобы ты разобралась, куда ты хочешь двигаться, — сказал Никита.
Элизабет очень волновалась перед свиданием с Холостяком. Это была не обычная встреча, а тренинг, который для нескольких семейных пар — друзей Никиты — провела известная бизнес-леди Маргарита Сичкарь.
Холостяку и Элизабет пришлось пройти несколько испытаний.
- Чем больше люди живут в браке, тем лучше у них взаимопонимание, — сказала Маргарита, давая героям следующее задание. — Четыре минуты нужно сидеть, взявшись за руки и смотреть друг другу в глаза.
- Даже не знаю, что мне больше понравилось — держать Элизабет за руки или смотреть ей в глаза, — признался Никита.
Отвечая на вопрос о будущем, Никита признался, что мечтает владеть небольшим самолетом, а Элизабет — стать сомелье.
- Когда пара открыто говорит о своих стремлениях, у нее все получится, — сказала Маргарита Сичкарь.
- Никита не боится пускать девочек в свою личную жизнь, — сказала «ФАКТАМ» руководитель проекта «Холостяк» Антонина Чернооченко. — Если обычно мужчина вначале знакомится с девушкой, а уже потом знакомит ее с родными и близкими, то Никита решил сразу показать кто он, какой у него характер, как обычно проводит время, и с кем дружит.
Друзьям Никиты понравилась Элизабет. Подруги Холостяка задавали девушке каверзные вопросы: «Ты покладистый человек?»
- Бывают моменты, когда я могу быть пожестче, — призналась Элизабет.
Вечером, после общения с друзьями, Никита и Элизабет остались вдвоем.
- Я хочу встретиться с тобой на Церемонии роз и принять решение, — сказал девушке Никита.
- Финальная точка в нашем свидании, вернула меня в реальность, — с грустью сказала Элизабет. — Пока мы не вдвоем. Но это лишь пока…
Появления Элизабет ждали все девушки. Их порадовало, что девушка пришла без розы.
- Уверена, что я получу ее на церемонии, — сказала Элизабет.
На свое следующее свидание Никита пригласил Дашу, Дину и Наташу.
- Неожиданно, — сказали девушки.
Никита пообещал участницам яркое свидание и пригласил их в один из ночных клубов столицы.
- Мне было интересно посмотреть, как они будут себя вести, — сказал Никита.
Наташа и Дина сразу стали выяснять отношения друг с другом.
- Я рассажу вас за разные столы, — возмутился Никита. — Мы пришли сюда, чтобы расслабиться и просто отдохнуть.
- Мужчины меня боятся, — призналась Наташа. — Но, если меня кто-то выберет, он никогда об этом не пожалеет. Я устала быть сильной.
Сексуальный танец Натальи и Никиты смутил остальных двух девушек.
- Меня не волнует, что обо мне говорят, — сказала Наташа.
Никита пригласил на танец Дину, сказав, что это придаст открытость их отношениям.
- Дина для меня была загадкой, — сказал Никита. — Но она открылась по-новому, была немного растерянной. Но это мне в ней нравится.
Дина призналась, что у нее были отношения с мужчиной, который был на 15 лет старше нее. Но все уже в прошлом.
Наташа не могла смотреть, как Никита танцует с другими девушками. Она сказала, что очень ревнует его. Их беседа разочаровала Никиту.
- Это твой выбор — как себя вести, — ответил Никита.
Зато от танца с Дашей, Никита получил заряд адреналина.
- Между нами была химия, — сказал Никита, оказавшись наедине с Дашей.
- Для меня это не просто так, — сказала Даша. — Я хочу поцеловать тебя.
- Теперь у нас есть нечто большее, — признался Никита после своего первого поцелуя на проекте. — Я чувствую симпатию к Даше.
Даша не стала рассказывать о своем первом поцелуе на проекте. Прямо на вечеринке Никита вручил розу Дине.
На следующий день после вечеринки, Никита приехал в гости в дом к девушкам. Первой он увидел Дашу.
- Для меня важно то, что было вчера между нами, — признался Никита, вручая девушке розу.
На большой поляне перед домом собрались все участницы реалити и Никита стал готовить шашлык. Активнее всех ему помогала Наташа.
- Хочу, чтобы Никита увидел, какая я хорошая хозяйка, — сказала она.
Индивидуальная беседа с Юлей закончилась ее уходом из проекта.
- Мне кажется, ты не была со мной искренней, — сказал Никита. — Я хочу узнать твои светлые и темные стороны.
- Просто я не твой типаж, мы не подходим друг к другу, — сказала Юля.
- Я была такой, какая я есть, — призналась «ФАКТАМ» Юля. — Видимо, мы не подходим друг другу. Хорошо, что это произошло сейчас.
Вслед за Юлей проект покинули Лиля и Каролина.
- Не хочу, чтобы мы тратили время, у меня нет для тебя роз, — сказал Никита Каролине.
Последней розу на третьем эфире получила Ольга. Борьбу за сердце Холостяка продолжают 12 участниц. В четвертом эфире все они отправятся на Кипр.
Напомним, ранее проект «Холостяк» покинула Валерия. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она откровенно рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой и почему она сочувствует Холостяку.
Также своими впечатлениями от проекта с «ФАКТАМИ» поделилась экс-участница реалити Елизавета.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..