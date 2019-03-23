26.82 / 27.12 30.28 / 30.83
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Ураган оставил без света почти сотню населенных пунктов в Украине

8:10 23 марта 2019 162
ураган
Инф. «ФАКТОВ»

Штормовой ветер, бушевавший 22 марта в северных, восточных и центральных областях Украины, валил деревья, срывал крыши со зданий. 94 населенных пункта остались без электроэнергии. Аварийные работы ведутся в Сумской, Черниговской областях, а также в Полтавском, Днепропетровском, Донецком, Запорожском регионе.

В Чернигове шквалистый ветер повредил крышу магазина и кровлю офисного центра. В Черниговском районе в селе Анисов сорваны 200 квадратных метров покрытия с крыши школы.

В целом по Украине ветер повалил более шестидесяти деревьев. Спасатели занимаются ликвидацией последствий непогоды. По предварительным данным, пострадавших людей нет, но в ряде случаев деревья падали на припаркованные рядом машины, как, например, в Днепропетровской области. По региону от падения деревьев и рекламных щитов пострадали пять автомобилей.

машина

В Днепре и области на 23 марта объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северного ветра 15−20 м/с. На Левобережье синоптики прогнозируют мокрый снег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
+2

Ветер: 6 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины