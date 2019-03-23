Общество

Ураган оставил без света почти сотню населенных пунктов в Украине

Штормовой ветер, бушевавший 22 марта в северных, восточных и центральных областях Украины, валил деревья, срывал крыши со зданий. 94 населенных пункта остались без электроэнергии. Аварийные работы ведутся в Сумской, Черниговской областях, а также в Полтавском, Днепропетровском, Донецком, Запорожском регионе.

В Чернигове шквалистый ветер повредил крышу магазина и кровлю офисного центра. В Черниговском районе в селе Анисов сорваны 200 квадратных метров покрытия с крыши школы.

В целом по Украине ветер повалил более шестидесяти деревьев. Спасатели занимаются ликвидацией последствий непогоды. По предварительным данным, пострадавших людей нет, но в ряде случаев деревья падали на припаркованные рядом машины, как, например, в Днепропетровской области. По региону от падения деревьев и рекламных щитов пострадали пять автомобилей.

В Днепре и области на 23 марта объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северного ветра 15−20 м/с. На Левобережье синоптики прогнозируют мокрый снег.

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