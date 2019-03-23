26.82 / 27.12 30.28 / 30.83
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина и Цуренко покинули турнир в Майами (видео)

9:24 23 марта 2019 19
Свитолина и Цуренко покинули турнир в Майами (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинские теннисистки Элина Свитолина (5-я позиция в мировом женском рейтинге, на фото) и Леся Цуренко (28-я) прекратили борьбу на представительном турнире в Майами с общим призоым фондом чуть более 9 миллионов долларов.

Первая ракетка Украины встречалась с китаянкой Ван Яфань (50-я), с которой ранее на корте в официальных соревнованиях не пересекалась. К сожалению, наша соотечественница допускала слишком много невынужденных ошибок, что в итоге вылилось в поражение — 2:6, 4:6.

К слову, удар Яфань, принесший ей победу в первом сете, был признан WTA лучшим в четвертый соревновательный день на турнире.

А вот Цуренко вобще не вышла на матч против японки Мисаки Дои (112-я) — киевлянка вынуждена была сняться с турнира из-за травмы правой руки.

Отмечу, что обе наши теннисистки, прекратив борьбу на турнире после второго раунда, заработали по 16 425 долларов призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская уступила в Майами 11-й ракетке мира.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
+2

Ветер: 6 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины