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Свитолина и Цуренко покинули турнир в Майами (видео)
Украинские теннисистки Элина Свитолина (5-я позиция в мировом женском рейтинге, на фото) и Леся Цуренко (28-я) прекратили борьбу на представительном турнире в Майами с общим призоым фондом чуть более 9 миллионов долларов.
Первая ракетка Украины встречалась с китаянкой Ван Яфань (50-я), с которой ранее на корте в официальных соревнованиях не пересекалась. К сожалению, наша соотечественница допускала слишком много невынужденных ошибок, что в итоге вылилось в поражение — 2:6, 4:6.
К слову, удар Яфань, принесший ей победу в первом сете, был признан WTA лучшим в четвертый соревновательный день на турнире.
А вот Цуренко вобще не вышла на матч против японки Мисаки Дои (112-я) — киевлянка вынуждена была сняться с турнира из-за травмы правой руки.
Отмечу, что обе наши теннисистки, прекратив борьбу на турнире после второго раунда, заработали по 16 425 долларов призовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская уступила в Майами 11-й ракетке мира.
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