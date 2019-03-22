18-летняя Ястремская уступила в Майами 11-й ракетке мира

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская (37-я позиция в мировом женском рейтинге) прекратила выступления на турнире серии Premier Mandatory, проходящем в Майами (США), с общим призовым фондом чуть более 9 миллионов долларов.

Во втором круге 18-летняя киевлянка встречалась с 11-й ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, с которой ранее в официальных соревнованиях не пересекалась. Начала поединок наша соотечественница уверенно, уже в третьем гейме взяв подачу соперницы, правда, тут же отдала розыгрыш на своей подаче — и в итоге проиграла первый сет. Судя по всему, этот факт расстроил Даяну, и в итоге она фактически без шансов отдала и второй сет — 6:4, 6:1 в пользу Барти.

Таким образом, за свое выступление в Майами, где она одержала свою первую победу в рамках турнира серии Premier Mandatory, Ястремская заработала 16 425 долларов призовых. Напомню, что со второго раунда начнут свое участие на Miami Open еще две наши соотечественницы — Леся Цуренко (28-я) сыграет с японкой Мисаки Дои (112-я), а Элина Свитолина (5-я) померяется силами с Яфань Ван из Китая (50-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская стартовала на турнире в Майами с победы над россиянкой.

Фото Jimmie 48

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