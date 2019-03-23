Повторить "Крымнаш": стало известно, зачем Путину понадобилось поглощение Беларуси

Политика

России нужен эмоциональный подъем, сравнимый по силе с эйфорией «Крымнаша». И таким вторым «Крымнашем» Владимир Путин видит поглощение Беларуси. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал политолог Андрей Окара.

По словам политолога, Путину приходится реагировать на упавшие рейтинги. «Сейчас, особенно после увеличения пенсионного возраста, началась уже другая эйфория, только со знаком „минус“ для власти. И рейтинг Путина пошел вниз», — отмечает Окара.

Таким образом, гипотетический российско-белорусский союз с Путиным во главе решает для хозяина Кремля сразу две проблемы: и передачу власти, и новый повод порадовать население.

«Ему сегодня нужно какое-то новое событие, сопоставимое по масштабам с Крымом. В качестве такого события некоторыми политтехнологами в Кремле рассматривается ситуация с Беларусью. Но как с ней быть? Захватывать ее, так же как Крым, невозможно. Более того, Лукашенко на сей счет — ну не прямо, а косвенно — высказывался несколько раз: мы не Крым, мы не Украина, и мы достаточно серьезные парни, поэтому лучше не повторяйте на нас ваши прежние «успехи», — отмечает Окара.

Что могут противопоставить государства захватнической политике Кремля, читайте в интервью Андрея Окары «Пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие».

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