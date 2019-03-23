Происшествия

В Киеве водитель после ДТП устроил стрельбу: первые детали происшествия

В центре Киева дорожный конфликт закончился стрельбой. Водителя-стрелка ищут, остальные участники ДТП отделались испугом.

Инцидент случился вечером 22 марта в Печерском районе города. При выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись три автомобиля. У водителя «Мазератти» нашелся при себе пистолет. Из этого оружия был обстрелян автомобиль «КИА».

Водитель «КИА» — 27-летний киевлянин — не пострадал. Третий участник ДТП — «Тойота» — также не получил повреждений. Хулиган из «Мазератти» скрылся с места происшествия, объявлен розыск стрелка.

Расследуется дело о хулиганстве (ч.4 ст. 296 УК Украины). Стреляные гильзы направлены на экспертизу. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Житомирщине ищут опасных хулиганов, которые открыли стрельбу по патрульным. А на Одесской трассе водитель, пытаясь уйти от погони, стал бросать в полицейских бутылки с алкоголем.

Фото Киев Оперативный/Facebook

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