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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2001
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 20×13 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Многие любители фарфора начинают коллекционирование с поиска разного рода башмачков и туфелек. Должен признаться, что поначалу и мне казалось, что красивее фарфоровой обуви ничего быть не может. Тем более, что практически все самые известные мануфактуры в разные периоды обязательно выпускали всякого рода композиции, связанные с ''обувной'' темой. Так что такой ''обуви'' и в нашей коллекции поднакопилось предостаточно.
Сегодня же я решил познакомить вас с этой забавной работой, потому что мне показалось, что настроение этого милого щенка вполне соответствует поводу. А повод вот каков. Ровно 180 лет назад, 23 марта 1839 года, появилось выражение, привычное и знакомое каждому из нас настолько, что многие по 10 раз в день могут употреблять его в речи или переписке, даже того уже не замечая.
В тот день в бостонской газете ''Morning Post''появилось выражение ''О.К.'', или ''о'кей'', обозначающее буквально ''всё хорошо'', ''всё в порядке''. Было потом немало споров, кто же всё-таки первым придумал это странное сокращение из двух букв, используемое практически во всех странах мира. Многие отстаивали версии о том, что в этом поучаствовали в разное время и греки, и финны, и французские моряки, и немцы, и даже гаитяне, утверждавшие, что порт Aux Cayes славится отличным ромом, после употребления которого всем сразу и надолго становится ''о'кей''. Как бы там ни было на самом деле, а выражение это, символизирующее лёгкую степень удовлетворения и благополучия, прижилось всерьёз и надолго.
В связи с этим короткая притча. Об удаче. Которая, как известно, никому ещё не мешала. Шли по лесу три брата. И заметили они, что в глубокой яме сидит, грустя, Удача, случайно свалившаяся туда. Один из братьев, подойдя к яме, попросил у Удачи немного денег. И, получив их, довольный жизнью, отправился дальше. Второй брат, став свидетелем такого неожиданного фарта, решился на большее — и вскоре продолжил свою прогулку с выпрошенной у Удачи и тут же полученной юной красавицей. Третий брат, наклонившись над ямой, услышал:
- Ну, а ты чего желаешь?
- Я? Ничего. Лучше скажи, Удача, в чём нуждаешься ты?
- Да вот, видишь, никак не могу выбраться из этой ямы.
- Это не беда, — сказал юноша и протянул Удаче руку.
Не дожидаясь благодарности, он повернулся и пошёл себе дальше. Даже не заметив, как выбравшаяся из переделки Удача сама побежала за ним…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня. И надёжной удачи.
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...