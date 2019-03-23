Мир

Что будет с Россией после Путина: появился интересный прогноз

После ухода Владимира Путина Россия погрузится в темные времена. Государство ожидает тяжелый период, несущий риски для существования России как таковой. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил политолог Андрей Окара.

По словам политолога, при всех перегибах нынешней кремлевской политики исчезновение Путина станет критическим фактором, поскольку цивилизованной передачи власти не произойдет, а в борьбу за влияние включатся несколько группировок.

«После Путина Россию ждет крайне тяжелый и слабо прогнозируемый период. Темные времена, в которые появится целая череда слабых и неустойчивых военных диктатур. К власти будут рваться одновременно несколько центров влияния, несколько группировок одновременно. Ни у одной из них не будет фигуры, даже отчасти похожей на фигуру Путина… Никто из них не сможет консолидировать вокруг себя всю элиту и все общество. И, наверное, это может иметь очень сложные последствия для существования России в ее нынешнем виде», — прогнозирует Окара.

По мнению политолога, истоки нынешних проблем России в отсутствии конкурентов у Путина. Читайте об этом в интервью Окары «Пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие».

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