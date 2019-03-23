Одноклубник Зинченко посвятил хет-трик за сборную умершему от рака мальчику (фото)

Спорт

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг помог своей команде разгромить в стартовом матче отборочного цикла к чемпионату Европы-2020, прошедшем на «Уэмбли» в Лондоне, соперников из Чехии — 5:0.

Одноклубник украинца Александра Зинченко по «Манчестер Сити» оформил хет-трик в поединке, а также заработал в первом тайме пенальти, реализованный Харри Кейном. После одного из голов Стерлинг поднял игровую футболку, а под ней была другая, на которой была нанесена фотография Рахима с 13-летним Дамари Доукинсом, болельщиком лондонского «Кристал Пэлас». К сожалению, больной лейкемией (раком крови. — Авт.) мальчик умер 17 марта…

«Пусть твоя душа отдыхает в спокойствии», — было написано на футболке.

К слову, международные футбольные федерации не одобряют подобные благородные жесты со стороны футболистов, поэтому, вполне возможно, Федерацию футбола Англии либо же самого игрока ожидают штрафные санкции.

Отмечу, что Стерлинг в одном матче с чехами забил всего на один мяч меньше, чем в предыдущих 46 поединках в составе «трех львов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что больной с рождения сын бойца UFC поборол страшный недуг.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter