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Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: в суд подали апелляцию
Адвокат одного из водителей, устроивших смертельное ДТП в Харькове — Геннадия Дронова подал апелляционную жалобу на приговор Киевского районного суда в отношении своего подзащитного.
Копию жалобы он опубликовал в своем Facebook.
В документе приговор назван «предвзятым, незаконным, необоснованным и противоречащим нормам процессуальных прав и свобод человека».
26 марта Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к одинаковому сроку лишения свободы — 10 лет. Кроме того, их на 3 года лишили прав управлять транспортными средствами. В дополнение оба должны возместить пострадавшим имущественный ущерб, который суд оценил в 7 млн гривен.
Напомним, адвокат Дмитрий Марцони объяснил, почему Дронов получил такой же срок, как и другой участник ДТП Елена Зайцева. По его мнению, так произошло потому, что он не признал своей вины, а его адвокаты затягивали рассмотрение дела.
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