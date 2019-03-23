Леди Гага встречается со звездой "Мстителей" (фото)

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В американских СМИ появились сообщения о том, что певица и актриса Леди Гага, которая недавно опровергла слухи о своей беременности и романе с Брэдли Купером, встречается с другой голливудской звездой — Джереми Реннером. Так, журнал People сообщил, что 32-летняя Леди Гага и 48-летний Джереми много времени проводят вместе. При этом Джереми связывает с певицей общая любовь к музыке, которой он занимается с 12 лет. Реннер даже сам написал песни к мультфильму «Стражи Арктики», одну из ролей в котором он озвучил.

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Однако издание E! призывает не спешить с выводами. По его информации, Леди Гага (обладательница «Оскара» за лучшую песню к фильму «Звезда родилась») и Реннер действительно часто встречаются и в последнее время неоднократно вместе выбирались развлекаться. Но их просто связывает давняя дружба. И никакой романтики в их отношениях нет.

Двукратный номинант на премию «Оскар» Реннер известен по фильмам «Повелитель бури», «Город воров», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», а также серии фильмов «Мстители», где он сыграл Клинта Бартона (Соколиный Глаз). В 2018 году журнал Forbes назвал Реннера самой прибыльной для Голливуда кинозвездой.

Напомним, что певица, чье настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманетта, в феврале расторгла помолвку со своим агентом Кристианом Карино, с которым она обручилась в феврале прошлого года.

Реннер ранее был в течение десяти месяцев женат на канадской модели Сонни Пакеко. Они расстались в декабре 2014 года. У пары есть пятилетняя дочь Ава Берлин Реннер.

Леди Гага и Джереми Реннер

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