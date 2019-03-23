Сотни тысяч британцев требуют в Лондоне второго референдума по Brexit (фото)

Мир

В субботу, 23 марта, в Лондоне около миллиона британцев вышли на марш, требуя провести еще один референдум по Brexit. Люди считают, что в 2016 году политики их обманули. Тогда никто из простых жителей Великобритании толком не понимал, к чему может привести выход страны из состава Евросоюза. Теперь это стало очевидно. Также стало очевидно, что британские власти не смогли договориться с ЕС о нормальных для Соединенного Королевства условиях «развода».

Простые британцы составили петицию к парламенту страну, требуя отменить Brexit. К 23 марта документ собрал 4 миллиона подписей! Не считаться с ним, считают участники марша, нельзя. «У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit», — говорят организаторы.

Марш проходит мирно. Многие пришли с детьми, причем несовершеннолетние участники акции тоже несут плакаты. Например, такого содержания: «Могу я получить свое будущее назад, пожалуйста?». Или: «Мне 7 лет, и я марширую за свое будущее».

Участники марша собирались в Гайд-парке, откуда двинулись в сторону Парламентской площади. Такая же акция в октябре 2018 года собрала 700 тысяч человек. В этот раз организаторы уверены, что к ней присоединятся не менее миллиона британцев. В марше принимают участие мэр Лондона Садик Хан, первый министр Шотландии Никола Стерджен и другие известные политики, выступающие против выхода из ЕС.

Люди уверены, что парламент в состоянии остановить Brexit. Сейчас действительно все в руках Палаты общин, нижней палаты британского парламента. 21−22 марта в Брюсселе состоялся очередной саммит глав государств и правительств стран ЕС, в работе которого принимала участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она направила руководству Евросоюза официальное письмо с просьбой перенести Brexit до 30 июня. Напомним, «развод» был запланирован на 29 марта.

Поздно вечером 21 марта лидеры 27 стран ЕС решили, что готовы дать Британии отсрочку, но не такую, о которой просит правительство Мэй. Брюссель ответил жестко — отсрочка дана либо до 22 мая, либо же только до 12 апреля. Апрельская дата указана на тот случай, если британский парламент в оставшуюся неделю марта не одобрит соглашение об условиях Brexit, которое он уже дважды подавляющим большинством голосов отвергал.

Иными словами, у Палаты общин есть всего несколько дней, чтобы решить судьбу «развода». Парламент может назначить новый референдум. Это то, чего требуют по меньшей мере 4 миллиона британцев. И тогда Евросоюз будет ждать его результатов. Парламент может утвердить договор (это то, чего добивается Мэй), и тогда Brexit произойдет 22 мая на условиях, указанных в соглашении. А они, как раз, не устраивают ни большую часть сторонников Brexit, ни тех, кто хочет остаться в составе ЕС. Парламент может отвергнуть договор в третий раз. Это однозначно повлечет за собой отставку действующего правительства. При этом Палата общин может даже не проводить второй референдум, а просто отозвать заявку о выходе, воспользовавшись статьей 50 Лиссабонского договора, который является чем-то вроде конституции Евросоюза.

Тереза Мэй трактует ситуацию по-своему. Она пытается оказать давление на парламент. В Брюсселе британскому премьеру пришлось пережить два унизительных момента. Во-первых, ее просьба об отсрочке Brexit до 30 июня не была удовлетворена. Во-вторых, на ужине 21 марта госпоже Мэй пришлось сидеть за отдельным столиком — ей дали понять, что лично она больше не рассматривается как член единой европейской семьи. Премьер, вернувшись в Лондон, заявила: «В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план». Вариант второго референдума Мэй не рассматривает. Времени на альтернативный план у нее просто нет, да и Брюссель больше не хочет никаких переговоров.

Вместе с тем Мэй сняла с себя ответственность за происходящий бардак. Именно так называют нынешнюю ситуацию простые британцы. Премьер обвинила во всем парламент. Ее выступление, которое не внесло никакой ясности в ситуацию, вызвало множество едких шуток в соцсетях. Самой удачной BBCназвала следующий пост в Twitter: «Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС».

Что еще говорят участники субботнего марша в Лондоне? Прослеживаются следующие основные мнения.

При подготовке референдума 2016 года британцы подверглись воздействию извне. Это вмешательство осуществлялось через соцсети и через незаконное тайное финансирование наиболее ярых сторонников Brexit. Например, есть доказательства, что Россия вмешивалась в кампанию, публикуя фейковые новости в Twitter и Facebook перед референдумом. Активную агитацию за выход из ЕС проводил бизнесмен Аррон Бэнкс. Она называлась Leave.EU. Теперь известно, что Бэнкс был связан с российскими чиновниками, а его кампания получила необъяснимо большие тайные пожертвования. Бэнкс, конечно, все это отрицает.

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