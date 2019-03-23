«Мотор» на последней секунде спасся от поражения в матче Лиги чемпионов

Спорт

Сильнейший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» провел первый матч в рамках плей-офф элитного дивизиона Лиги чемпионов.

Соперником подопечных Николая Степанца на арене «Юность» в Запорожье, которая традиционно для матчей Лиги чемпионов была забита под завязку, был «Виве Кельце», бессменный чемпион и обладатель Кубка Польши семи последних лет, который занял в группе «А» четвертое место (запорожцы, напомним, стали пятыми в группе «В»). Ранее команды неоднократно встречались между собой, но побеждать «Мотору» удавалось только в товарищеских матчах — в официальных поединках сильнее неизменно оказывались поляки.

Главный тренер запорожцев Николай Степанец ожидал тяжелой игры, поскольку «Виве Кельце» — довольно опытная команда, которая три года назад побеждала в Лиге чемпионов. И наставник оказался прав: на протяжении всей игры счет менялся, как на чашах весов, то в одну, то в другую сторону, ни одной из команд не удавалось по ходу встречи добиться преимущества, более чем в два мяча. В итоге исход встречи решился на последних секундах, когда «моторовцам» удалось реализовать 7-метровый штрафной удар и свести матч вничью — 33:33. К слову, этот поединок стал вторым по результативности с участием «Мотора» в нынешней Лиге чемпионов — больше мячей (70) было заброшено только в матче 2 тура группового этапа со «Скьерном» (33:37 в пользу датчан).

Самым результативным игроком в составе «Мотора» стал Артем Козакевич (на фото в заголовке), отправивший девять мячей в сетку ворот гостей, а у «Виве Кельце» наиболее меткими оказались Лука Циндрич и Алекс Дуйшебаев — в активе каждого по восемь голов.

Ответный матч между соперниками, который определит, кто пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, состоится 30 марта в польском Кельце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» узнал соперника в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото ГК «Мотор»

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