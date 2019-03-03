Запорожский «Мотор» узнал соперника в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт

Сильнейший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» завершил групповой этап Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Старого Света, выездным поражением от французского «ПСЖ» — 25:31.

Подопечные Николая Степанца смогли навязать борьбу безоговорочным лидерам нашей группы, по ходу первого тайма даже вели в счете, но ближе к концовке встречи все же отпустили соперника в отрыв и уступили с разницей в шесть мячей. Самым результативным игроком у запорожской команды стал Максим Бабичев, забросивший шесть мячей, а у парижан самым метким оказался Лука Степанчич, в активе которого девять результативных бросков.

Впрочем, несмотря на этот результат, подопечные Николая Степанца, которые впервые в истории выступают в элитном дивизионе Лиги чемпионов, смогли квалифицироваться в плей-офф турнира — запорожцы, набрав 11 очков, опередили по дополнительным показателям хорватский «ППД Загреб» и заняли пятое место в своей группе.

В других матчах заключительного тура на групповом этапе были зафиксированы следующие результаты: «Фленсбург» (Германия) — «Нант» (Франция) — 29:29, «Скьерн» (Дания) — «Целе» (Целе) — 35:32, «Сегед» (Венгрия) — «ППД Загреб» (Хорватия) — 26:26.

Итоговое положение команд:

1. «ПСЖ» — 26 очков

2. «Сегед» — 20

3. «Фленсбург» — 15

4. «Нант» — 14

5. «Мотор» — 11

6. «ППД Загреб» — 11

7. «Скьерн» — 8

8. «Целе» — 7

В итоге, нашим следующим соперником в первом раунде игр навылет станет чемпион Польши — «Виве Кельце». Первый матч запорожцы проведут дома, ответный — на выезде. О точных датах поединков станет известно позже.

«Виве Кельце» — команда с большим опытом, выигрывала Лигу чемпионов, многие из игроков нынешнего состава побеждали в турнире. У них очень хороший подбор исполнителей: левши — в большом порядке, очень хорошие, «квадратные» линейные — Королек и Агиногальде. Если бы не травмы, «Кельце» были бы гораздо выше в турнирной таблице и, скорей всего, заняли бы второе место. Безусловно, это очень сильный соперник для нас", — оценил соперника из Польши наставник «Мотора» Николай Степанец.

В других матчах плей-офф встретятся следующие пары: «Спортинг» (Португалия) — «Веспрем» (Венгрия), «Висла» (Плоцк, Польша) — «Сегед» (Венгрия), «ППД Загреб» (Хорватия) — «Вардар» (Македония), «Мешков» (Беларусь) — «Фленсбург» (Германия), «Рейн-Некар» (Германия) — «Нант» (Франция). Каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ» вышли в четвертьфинал напрямую — как победители своих групп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» разгромил «Скьерн» и досрочно вышел в плей-офф гандбольной Лиги чемпионов.

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