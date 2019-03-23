26.85 / 27.12 30.34 / 30.83
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Супрун рассказала, когда в Украине введут электронные больничные

22:42 23 марта 2019 20
Лист нетрудоспособности
Инф. «ФАКТОВ»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун озвучила срок, когда в стране появятся электронные больничные листы. По ее словам в интервью «Радіо Свобода», уже реализуется пилотная программа по электронной медицинской карте, а электронные больничные появятся до конца года.

И.о. министра заявила также, что именно в сфере выписки листов временной нетрудоспособности в настоящее время действуют самые масштабные коррупционные схемы.

«Больничные — одна из тех вещей, где на самом деле была большая коррупция», — подчеркнула она.

Она также спрогнозировала, что после отказа от бумажных больничных в метро Киева не будет объявлений, что его можно купить за 200 гривен.

Напомним, ранее Супрун дала советы, как пережить предвыборное эмоциональную агрессию, а также предостерегла украинцев от эмиграции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины