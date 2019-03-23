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Супрун рассказала, когда в Украине введут электронные больничные
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун озвучила срок, когда в стране появятся электронные больничные листы. По ее словам в интервью «Радіо Свобода», уже реализуется пилотная программа по электронной медицинской карте, а электронные больничные появятся до конца года.
И.о. министра заявила также, что именно в сфере выписки листов временной нетрудоспособности в настоящее время действуют самые масштабные коррупционные схемы.
«Больничные — одна из тех вещей, где на самом деле была большая коррупция», — подчеркнула она.
Она также спрогнозировала, что после отказа от бумажных больничных в метро Киева не будет объявлений, что его можно купить за 200 гривен.
Напомним, ранее Супрун дала советы, как пережить предвыборное эмоциональную агрессию, а также предостерегла украинцев от эмиграции.
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