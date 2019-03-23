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До сих пор не пришла в себя: стало известно состояние пострадавшей в ДТП на "Дорогожичах" (видео)
Пострадавшую в ДТП с маршруткой у метро «Дорогожичи» Алину Бессонову посетил ее муж. Мужчину пустили в больничную палату впервые на третьи сутки после аварии.
Алина сих пор не пришла в сознание, ее состояние медики Больницы скорой помощи оценивают как стабильно тяжелое.
«Это травма головы, черепа, головного мозга, ушиб головного мозга, ушиб легких и перелом таза. Она находилась в тяжелом состоянии, и сейчас она в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких», — рассказал заведующий отделением реанимации больницы Игорь Малыш в интервью ТСН.
Столь тяжелые травмы женщина получила, поскольку ее в буквальном смысле слова протянуло под маршруткой.
До аварии Алина до аварии работала в ИТ-отделе банка и была единственной кормилицей в семье, воспитывает сына с аутизмом.
Теперь семья намерена обращаться за денежной помощью к «Киевпасстрансу», водитель которого устроил аварию.
Напомним, 23 марта суд поместил водителя маршрутки, который 21 марта сбил трех женщин на переходе в районе станции метро «Дорогожичи» под ночной домашний арест. В аварии, кроме Алины, пострадали две ее сестры.
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