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Нидерланды – Германия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
В воскресенье, 24 марта, в Амстердаме на «Йоханн Кройфф Арена» пройдет суперпоединок в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 — сборная Нидерландов примет Германию.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка, за которой вы сможете следить в этой новости.
Юбилейный матч ван Дейка
Матч против Беларуси (4:0) в рамках отбора на Евро-2020 стал для защитника Вирджила ван Дейка 25-м в составе национальной команды. Маленький юбилей футболист отметил забитым мячом, а после игры получил памятную тарелку.
* После матча с белорусами ван Дейку вручили памятную тарелку
Арбитр из Испании
Комитет арбитров УЕФА назначил на предстоящий поединок испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано. Имеет категорию ФИФА с 2014 года, в нынешнем сезоне работал на шести матчах европейских турниров (двух в Лиге чемпионов, трех — в Лиге Европы, еще одном — в Лиге Наций). Ранее с немецкой сборной не пересекался (лишь однажды с «молодежкой»), а вот «оранжевые» под присмотром Мансано уступили Англии (0:1) в товарищеском матче в марте 2018 года.
* Хесус Хиль Мансано
Выступление в Лиге Наций
Обе сборные выступали в одной группе Дивизиона «А» Лиги наций, при этом показали диаметрально противоположный результат. Нидерланды заняли первое место, по дополнительным показателям опередив чемпионов мира французов (обе сборные набрали по 7 очков), а вот Германия с двумя очками стала последней, вылетев в Дивизион «В».
Состав Германии почти в полтора раза дороже
Согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, специалзирующегося на трансферной стоимости футболистов, состав сборной Германии оценивается в 914,4 миллионов евро, в то время как у Нидерландов — «всего» в 640 млн. Самые дорогие игроки у немцев — полузащитник Лерой Сане (90 млн), запасной (!) вратарь Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Тони Кроос (по 72 млн), полузащитник Кай Хавертц и нападающий Тимо Вернер (по 58,5 млн). Что касается голландцев, то у них наиболее ценные — защитник Вирджил ван Дейк и полузащитник Фрэнки Де Йонг (по 75 млн), еще один защитник Матийс Де Лигт (70 млн), полузащитник Мемфис Депай (50 млн), а также защитник Стефан де Врей (45 млн).
Дань памяти легенде
Ровно три года назад, 24 марта, ушел из жизни трехкратный обладатель «Золотого мяча», легендарный футболист «Аякса» и сборной Нидерландов Йоханн Кройфф. Перед стартовым свистком пройдет минута молчания в память о выдающемся футболисте и тренере, а на табло стадиона, носящего его имя, будут показаны кадры блестящей карьеры Кройффа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины не уступила на выезде чемпионам Европы в отборе на Евро-2020.
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