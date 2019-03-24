Спорт

Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский и мужской масс-старты на Кубке мира

В воскресенье, 24 марта, в норвежском Холменколлене женской и мужской гонками с массовым стартом завершится мировой биатлонный сезон.

К сожалению, по итогам женской гонки преследования ни одна из наших соотечественниц не смогла пробиться в масс-старт на 12,5 км. Что касается мужчин, то единственным представителем Украины станет Дмитрий Пидручный (на фото), который уйдет на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами под 18 стартовым номером, соответствующим его текущей позиции в общем зачете Кубка мира.

Кубок мира (Холменколлен, Норвегия)

Масс-старт (женщины) 14:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Масс-старт (мужчины) 17:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»

Также в прямой трансляции (без рекламы) обе гонки с массовым стартом можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшими из украинцев в гонках преследования стали Пидручный и Вита Семеренко.

Фото biathlon.com.ua

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