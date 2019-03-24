- 7:14 Дмитрий Комаров рассказал, как он чуть не погиб во время съемок в Бразилии
- 7:06 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский и мужской масс-старты на Кубке мира
- 0:02 Нидерланды – Германия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
- 23:39 Испанцы благодаря голу с пенальти обыграли дома Норвегию: видеообзоры матчей отбора Евро-2020
- 22:57 До сих пор не пришла в себя: стало известно состояние пострадавшей в ДТП на "Дорогожичах"
- 22:42 Супрун рассказала, когда в Украине введут электронные больничные
- 21:53 Боевики снова обстреляли КПВВ "Золотое" перед его открытием
- 21:19 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 21:13 Настя Каменских восхитила поклонников шикарным образом
- 20:44 «Мотор» на последней секунде спасся от поражения в матче Лиги чемпионов
Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский и мужской масс-старты на Кубке мира
В воскресенье, 24 марта, в норвежском Холменколлене женской и мужской гонками с массовым стартом завершится мировой биатлонный сезон.
К сожалению, по итогам женской гонки преследования ни одна из наших соотечественниц не смогла пробиться в масс-старт на 12,5 км. Что касается мужчин, то единственным представителем Украины станет Дмитрий Пидручный (на фото), который уйдет на 15-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами под 18 стартовым номером, соответствующим его текущей позиции в общем зачете Кубка мира.
Кубок мира (Холменколлен, Норвегия)
Масс-старт (женщины) 14:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Масс-старт (мужчины) 17:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1»
Также в прямой трансляции (без рекламы) обе гонки с массовым стартом можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшими из украинцев в гонках преследования стали Пидручный и Вита Семеренко.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.