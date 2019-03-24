Ложная пожарная тревога вызвала переполох в полтавском ТРЦ: в сети возмущены действиями персонала

Общество

Как минимум несколько десятков полтавчан, пришедших в субботу, 23 марта, посмотреть мультфильм «Как приручить дракона» в кинотеатр «Мультиплекс» в торгово-развлекательном центре «Экватор», не на шутку перепугались, услышав объявление о пожаре, прозвучавшее в начале сеанса. Зрители (в основном родители с маленькими детьми) начали спешно оставлять зал, даже забыв о вещах: многие помнят о трагедии в российском Кемерово, где год назад в торгово-развлекательном комплексе случился пожар, в результате чего погибли свыше 60 человек. У одной девочки-подростка случилась паническая атака, и ее выводили под руки. Не волновались лишь работники кинозала, упрашивая людей возвращаться на свои места. Дескать, пожар в другом месте, успокойтесь — сеанс продолжается. Но лишь единицы осмелились вернуться обратно. Остальные ушли с испорченным настроением.

Очевидцы инцидента говорят, что в «Мультиплексе» не могли объяснить, почему прозвучал сигнал тревоги, и отправляли людей узнавать обо всем у руководства ТРЦ. Кто-то слышал от сотрудников центра, что это была учебная тревога, а кто-то учуял запах гари в ряду кафе, расположенных рядом с ледовым катком.

На самом деле, как оказалось, какой-то хулиган разбил стекло на пожарном щите, и сработало оповещение о возгорании.

В Facebook тут же появились комментарии к инциденту.

«Там постоянно включается объявление. Дело в том, что действительно много заведений питания. И при малейшем задымлении, что случается на кухне, конечно, включается это оповещение автоматически. Мне кажется, что это все хорошо», — написала Оксана Архипова.

«Месяц полтора-два назад, когда шел „Смертельный лабиринт“, также сработала тревога. Многие подумали, что так и задумано по фильму! Типа такой интерактив. Но из других залов люди тоже повыходили. Ни персонал, ни охрана ТЦ не могли объяснить, что случилось! Потом оказалось, что малолетки закурили в туалете! Плюс — сигналка работает. Минус — персонал не подготовлен», — написал Максим Головаш.

«Персонал, возможно, и подготовленный, — ответила Максиму Оксана. — Но нет пути передачи информации. То есть, никто не сообщает реальное состояние вещей, что произошло. Сигнализация кричит, ты звонишь охране, никто ничего не знает».

Напомним, в 2018 году после трагедии в Кемерово ГСЧС Украины провела проверку противопожарного состояния общественных заведений по всей стране. Выяснилось, что треть действующих торгово-развлекательных центров не были обеспечены первичными средствами пожаротушения, более 45% не были оборудованы системами противопожарной защиты или же системы находились в нерабочем состоянии.

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