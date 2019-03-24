Украина

Боевик «ДНР» Роман Джумаев, воевавший в бандформировании «Пятнашка» и стрелявший в «киборгов» и защитников Дебальцево, в начале апреля может оказаться на свободе, поскольку 23 марта суд решил не продлевать арест, сообщила мариупольский волонтер Галина Однорог в комментарии Вчасно.

Джумаев впервые был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО, а в начале 2018 года Марьинский районный суд Донецкой области отпустил боевика под домашний арест.

Повторно боевик был задержан уже в декабре прошлого года — за нападение на полицейского. На тот момент он являлся владельцем незаконно установленного торгового киоска в Мариуполе.

На заседании 23 марта прокуратура в очередной раз подала ходатайство об отводе судей, потому что именно они выпустили из-под стражи Джумаева в мае 2018 года, но суд даже не стал расстраивать этот вопрос. Также осталось без рассмотрение ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания боевика под стражей.

Волонтер считает, что отпускать обвиняемых по таким «тяжелым» статьям, какие инкриминируют Джумаеву — незаконно. Также она обращает внимание на то, что заседания суда по делу боевика, по странному стечению обстоятельств, проводились именно тогда, когда в суд не приходили активисты. И, напротив, каждый раз, когда к зданию суда съезжались общественники, заседания под разными предлогами, отменялись.

Одновременно активисты стали получать угрозы со стороны родственников боевика. Самой Галине позвонила женщина, которая представилась матерью Романа Джумаева.

«Мне позвонила мать Джумаева и заявила, что она собрала на меня компромат, а также стала угрожать моим детям. Она сказала, что я тоже мать и спросила, не боюсь ли я, что с моими детьми что-то случится», — рассказала волонтер.

Напомним, в Павлограде (Днепропетровская область) проходит резонансный судебный процесс над бразильским боевиком «ДНР» Рафаэлем Лусварги.

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