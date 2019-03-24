Люди и звери

В Экопарке Фельдмана в Харькове на днях появилась пара чернобурых лисичек. Самца и самочку хозяева выставили на продажу для притравочных станций, где дикие звери используются как живые тренажеры для натаскивания охотничьих собак. В результате таких «тренировок» несчастные лисы, волки, медведи оказываются тяжело израненными и истощенными. Их подлечивают и, посадив на цепь и стреножив, снова подставляют своре собак. Пытки продолжаются, пока дикий зверь не умирает. Вот от такой участи чернобурок спасла черновицкая зоозащитница Алиса Грищенкова.

— Я увидела в Интернете объявление о том, что две чернобурые лисички выставлены на продажу, — рассказывает «ФАКТАМ» Алиса Грищенкова. — Сразу набрала номер и спросила хозяев в лоб, кому и зачем они продают животных. «Ну, вы можете содрать с них шкуры или взять на притравочку» — спокойно и безразлично ответили мне. Я спросила, сколько лет лисы живут у этих людей. Оказалось, три года. Мол, их купили еще лисятами, для развода. Но они надежды хозяев не оправдали, потомства так и не дали. Поэтому «добрые люди» решили сдать своих питомцев «на шкуры» или для травли. На мой вопрос, не жалко ли им животных, те искренне удивились: «А чего должно быть жалко? У них шкура хорошая, не сомневайтесь. Кстати, самочка беременная, но мы себе все равно решили лис себе не оставлять. Покупайте и делайте с ними что хотите».

За двух лисичек хозяева запросили три тысячи гривен. Не заоблачная сумма, но с моей зарплатой врача скорой помощи непросто выложить такие деньги. Я бросила клич на своей страничке в Фейсбуке, попросила подписчиков помочь. Но совершенно не ожидала, что пост в кратчайшие сроки наберет такое огромное количество просмотров и так много людей захотят помочь. Кто-то отправлял пятьдесят гривен, кто-то — пять. Помню женщину, которая выслала мне 20 гривен (больше дать не могла, она в одиночку воспитывает двоих детей) и написала: «Я вас очень прошу, спасите этих лисичек». Им даже имена дали — Микита и Алиса.

У меня просто комок в горле стоял, настолько я была благодарна людям за помощь и участие! Одни помогли собрать деньги на выкуп, другие нашли транспорт на перевозку, третьи забрали из Кировограда животных и отвезли в Харьков в Экопарк Фельдмана. Кстати, их администрации хочу сказать отдельное спасибо. Ведь выкупить лисичек было только полдела. Потом встал вопрос, что с ними делать дальше. Тем более, они совершенно дикие. Их хозяева ни разу за три года к ним не дотрагивались — только бросали еду. Куда и, таких деть? Я обзвонила десятки приютов и зоопарков. Нигде не хотели брать наших чернобурок. У кого-то места нет, кто-то держит рыжих лис, а к ним нельзя подпускать черно-бурых, потому что рыжие сильнее и загрызут новых соседей. В общем, я уже совсем было отчаялась, и тут вдруг увидела информацию об Экопарке…

— Алиса связалась с нами, объяснила ситуацию и попросила принять животных, — говорит пресс-секретарь Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» Алексей Костюченко. — Мы согласились. Нам привезли самца и самочку, по всей видимости, беременную. Наши ветеринары осмотрели зверей. Они были слабенькие, напуганные, но в целом здоровые. Сейчас находятся в карантине, чуть позже выпустим в большой вольер. Какова их дальнейшая судьба? Обычно если к нам попадают маленькие и крепкие дикие животные, способные выжить в природе, то, подлечив, мы выпускаем их на волю в специальных местах. Если это уже взрослые, выросшие в неволе и привыкшие к людям животные, как эти чернобурки, то они остаются жить в Экопарке, потому что в дикой природе точно погибнут.

Кстати, это не первый случай, когда зоозащитники и волонтеры привозят к нам животных, спасенных от гибели на притравочных станциях. В Украине ведь узаконена притравка некоторых животных, в том числе лис. При этом есть официальные контрольно-экспериментальные притравочные станции, а есть частники, которые занимаются этим бизнесом нелегально и бесконтрольно — как бывшие хозяева этих чернобурых лис.

На сегодняшний день, согласно «Положению об охотничьем хозяйстве и порядке охоты», принятом еще в 1996 году, разрешены (правда, в определенные и четко обозначенные сроки) натаскивание и притравка охотничьих собак на зайцев, лис, белку, куницу, кабана, лося и болотную дичь.

В апреле 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 8256, предусматривающий административную и уголовную ответственность за натравливание собаки на живца для подготовки к охоте. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении.

Тем временем волонтеры и небезразличные граждане Украины провели марш за права животных, а также подали петицию президенту Украины с требованием запретить такое явление, как притравочные станции.

Активисты ссылались на Закон о защите животных от жестокого обращения, который запрещает натравливание одних животных на других, за исключением случаев охоты. Ведь притравка и охота — вещи совершенно разные. Последняя не подразумевает многократных мучений и пыток дикого зверя, на которого раз за разом нападает свора охотничьих псов. Более того, чтобы дикий зверь не нанес собаке травм, защищаясь от нападения, ему предварительно вырывают зубы и когти, морят голодом.

По данным зоозащитников, в Украине сейчас действуют 20 официальных притравочных станций и больше десятка неофициальных. Во время каждой тренировки около 50 процентов подсадных диких животных погибает.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье пенсионерка спасла щенка, которого дети-садисты пытались закопать заживо.

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