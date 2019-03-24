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В киевской многоэтажке взорвалась граната: есть жертвы
В Голосеевском районе Киева произошел смертельный взрыв в одной из квартир по проспекту Науки, 11. Жертвой стал 30-летний мужчина, сообщает Информатор. На данный момент не известно, был ли он владельцем жилья.
О взрыве экстренным службам сообщили жильцы соседних квартир. По их словам, непосредственно перед инцидентом из квартиры выбежала незнакомая женщина.
Жертва взрыва была найдена в прихожей в луже крови.
На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в помещении взорвалась боевая граната.
На месте взрыва
Квартира, в которой прогремел взрыв
Напомним, 19 марта взрыв произошел в парадном дома по улице Сулеймана Стальского, 30, в Днепровском районе столицы. По оценкам полиции, там сработало самодельное взрывное устройство. «ФАКТЫ» сообщали подробности инцидента.
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