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Названа причина мощного взрыва в жилом доме в Киеве
Причиной взрыва, который случился во втором парадном дома по улице Сулеймана Стальского, 30, в Днепровском районе столицы, стало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Нацполиции.
Сообщается, что после тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство.
Полиция открыла уголовное производство по статьям «Покушение на умышленное убийство» и «Незаконное изготовление взрывного устройства». За совершение таких правонарушений предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Полицейские продолжают розыск лиц, причастных к взрыву.
Напомним вчера в Киеве в девятиэтажном жилом доме на Воскресенке произошел взрыв. Мужчина, находившийся возле многоэтажки рядом с местом ЧП, получил баротравму, его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в жилом доме в Тернополе взорвалась граната. Взрыв прозвучал, когда один из жителей дома хотел продемонстрировать свое умение обращаться с боеприпасом.
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