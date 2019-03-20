Происшествия

Названа причина мощного взрыва в жилом доме в Киеве

Причиной взрыва, который случился во втором парадном дома по улице Сулеймана Стальского, 30, в Днепровском районе столицы, стало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщили в Нацполиции.

Сообщается, что после тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство.

Полиция открыла уголовное производство по статьям «Покушение на умышленное убийство» и «Незаконное изготовление взрывного устройства». За совершение таких правонарушений предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Полицейские продолжают розыск лиц, причастных к взрыву.

Напомним вчера в Киеве в девятиэтажном жилом доме на Воскресенке произошел взрыв. Мужчина, находившийся возле многоэтажки рядом с местом ЧП, получил баротравму, его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в жилом доме в Тернополе взорвалась граната. Взрыв прозвучал, когда один из жителей дома хотел продемонстрировать свое умение обращаться с боеприпасом.

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