В Одессе пьяный уголовник «заминировал» международный автовокзал

Происшествия

В Одессе задержан злоумышленник, сделавший ложное сообщение о минировании международного автовокзала.

Анонимное сообщение о том, что здание центрального автовокзала, расположенное на улице Колонтаевской, заминировано, поступило по спецлинии «102» днем 22 марта. На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Как рассказали в полиции, во время проверки были эвакуированы более 70 человек — пассажиры и сотрудники международного автовокзала. Патрульные полицейские обеспечили отвод автотранспорта на безопасное расстояние.

В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств не нашли.

В течение нескольких часов работники Портофранковского отделения полиции совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области «вычислили», а затем и задержали подозреваемого.

«Это ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района области, — сообщили в полиции. — Свои действия мужчина объяснил тем, что, находясь под воздействием алкоголя, хотел «подшутить над правоохранителями».

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Овидиопольском районе Одесской области задержан подозреваемый в «минировании» киевского метрополитена.

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