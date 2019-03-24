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На Каменском водохранилище исчезли два рыбака, их лодка обнаружена перевернутой (фото)
На Полтавщине пропали рыбаки, отправившиеся на вечернюю рыбалку на Каменское (бывшее Днепродзержинское) водохранилище из села Орлик Кобелякского района. Как стало известно, отец, мать и сын вместе со своим знакомым вышли на водохранилище 22 марта на двух моторных лодках. Когда начало темнеть, женщина с 30-летним сыном поплыли к берегу, а ее супруг с товарищем еще остались в море, но обещали не задерживаться.
Оказавшись на суше, жена позвонила мужу, и тот ответил, что они уже собрали снасти. Однако уже через полчаса ни его телефон, ни телефон его спутника не отвечали.
Заподозрив неладное, рыбачка сообщила о происшествии полиции и спасателям.
«К поискам исчезнувших мужчин подключились также местные жители, — рассказала „ФКТАМ“ начальник сектора по связям со СМИ и по работе с общественностью управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. — После активных поисков в метрах 50 от берега, рядом с одним из многочисленных в той акватории мелких островов была обнаружена перевернутая лодка. Спасатели прочесали остров, но, увы, пропавших не удалось обнаружить».
Оперативное фото спасателей
В субботу в Орлике ожидают прибытия водолазов из Полтавы, которым предстоит прочесать морское дно в поисках, скорее всего, утонувших мужчин.
Тем временем спасатели уточнили, что пропавшие рыбаки — харьковчане, которые отправились на рыбалку с местной базы отдыха.
Напомним, в конце февраля в Киеве сняли со льдины двух рыбаков, ловивших рыбу на Днепре. Их несло на середину реки в сторону Северного моста.
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