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Происшествия

Плыли на льдине: в сети показали яркое фото спасения рыбаков на Днепре

9:07 15 февраля 2019   739
Рыбаки на льдине
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве двух рыбаков, ловивших рыбу на Днепре, вместе со льдиной унесло на середину реки. Льдина дрейфовала в сторону Северного моста. Ранее сообщалось, что в Киеве спасли тонущего рыбака и двух спешивших ему на помощь полицейских.

Двух незадачливых рыболовов, которые вопреки предупреждениям, вышли на подтаявший лед, на берег доставляли спасатели. «С помощью глиссера и спасательной лодки работники Службы спасения 101 доставили двух мужчин 1947 года и 1950 года невредимыми на берег», — сообщает столичное управление ГосЧС.

Жителей города в очередной раз призвали во время оттепели не выходить на истончившийся лед и не рисковать своей жизнью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на участие во Всеукраинской акции «Герой-спасатель года» номинировали сотрудника Хмельницкой АЭС Владимира Уткина. Во время отпуска в родном селе Улашановке Славутского района Хмельницкой области мужчина и местные медики спасли двух мальчиков, которые провалились под лед.

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