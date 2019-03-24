- 15:04 Моя мама, Мелани Гриффит, научила, как вести себя при сексуальных домогательствах, — Дакота Джонсон
- 14:54 Под Одессой полицейские «укротили» фуру, залетевшую на опору моста
- 14:52 Биатлон в Холменколлене: где смотреть женский и мужской масс-старты на Кубке мира
- 14:37 Оккупированный Донецк засыпало снегом
- 13:58 Чудеса прописки: в Киеве обнаружили квартиру, в которой зарегистрированы 380 человек
- 13:39 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 13:31 В результате взрыва в киевской многоэтажке погиб подозреваемый в нашумевшем убийстве (фото 18+)
- 12:41 На Каменском водохранилище исчезли два рыбака, их лодка обнаружена перевернутой
- 11:38 Жуткое ДТП в центре Одессы: в разорванном пополам джипе погибли два человека
- 11:34 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
Чудеса прописки: в Киеве обнаружили квартиру, в которой зарегистрированы 380 человек
В Киеве обнаружено сразу несколько квартир, в которых официально зарегистрированы около 300 избирателей. Плюс обе квартиры территориально относятся к избирательному участку 801 095.
Так, в квартире № 104 по улице Бондарской, 3 зарегистрировано 380 избирателей (а это четверть всех избирателей участка), а в соседнем доме по проспекту Правды, 88б в квартире 101 зарегистрированы еще 287 избирателей.
В комментарии к записи одна из киевлянок сообщила, что живет в «коммуналке», где два лицевых счета, но каждый раз, когда выборы в бюллетенях появляется еще один человек.
Другой комментатор считает, что такое большое количество избирателей в квартирах зарегистрировано с ведома их хозяев, которые продают прописку в Киеве.
«Это могут быть как раз те квартиры)», — отмечает он.
Напомним, СБУ стало известно о подготовке фейка, призванного дискредитировать силовиков перед выборами президента Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».