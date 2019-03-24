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Политика

Чудеса прописки: в Киеве обнаружили квартиру, в которой зарегистрированы 380 человек

13:58 24 марта 2019 493
Двери квартиры
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве обнаружено сразу несколько квартир, в которых официально зарегистрированы около 300 избирателей. Плюс обе квартиры территориально относятся к избирательному участку 801 095.

Так, в квартире № 104 по улице Бондарской, 3 зарегистрировано 380 избирателей (а это четверть всех избирателей участка), а в соседнем доме по проспекту Правды, 88б в квартире 101 зарегистрированы еще 287 избирателей.

Т. е. в двух квартираз «проживает» половина всех избирателей участка, подсчитали активисты, которые выложили списки избирателей в паблик dtp.kiev.ua.

В комментарии к записи одна из киевлянок сообщила, что живет в «коммуналке», где два лицевых счета, но каждый раз, когда выборы в бюллетенях появляется еще один человек.

Другой комментатор считает, что такое большое количество избирателей в квартирах зарегистрировано с ведома их хозяев, которые продают прописку в Киеве.

«Это могут быть как раз те квартиры)», — отмечает он.

Напомним, СБУ стало известно о подготовке фейка, призванного дискредитировать силовиков перед выборами президента Украины.

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