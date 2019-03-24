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Оккупированный Донецк засыпало снегом (фото)
В Донецке 23 марта неожиданно выпал снег. Фото погодной аномалии жители оккупированного города опубликовали в соцсетях.
В кадрах город выглядит серым и блеклым, и создается впечатление, что на улицы снова вернулась зима.
Отметим, погода в Украине непогода бушевала 22 марта — едва ли не больше других городов пострадал Чернигов. Там сильным ветром срывало крыши с домов и вырывало с корнем деревья. Одно из упавших деревьев раздавило автомобиль, а другое повредило балкон частного дома.
А 23 марта снег выпал на территории аннексированного Крыма.
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