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На Чернигов обрушился ураган: сорваны крыши, повалены деревья (фото, видео)
В пятницу, 22 марта, над Черниговом пронесся ураган. В результате стихии было повреждено имущество, на дорогах скопились пробки, пострадали люди.
Как сообщает местное издание Че line, в городе упали несколько десятков деревьев, одно из них раздавило автомобиль, другое повредило балкон частного дома.
По ул. Шевченко сорвало железную крышу с 4-этажного дома. Куски железа упали на проезжую часть, травмировали женщину (ее забрала скорая).
На здании магазина на Масанах сорвано кровлю.
Повреждены троллейбусные линии по ул. Шевченко. Позже их восстановили ремонтники.
Напомним, о предстоящей непогоде синоптики предупреждали, объявив желтый уровень опасности.
Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 23 марта, в восточной части Украины выпадет снег. Существует вероятность выпадения мокрого снега даже в Запорожской области и Крыму. На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается сильный ветер.
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