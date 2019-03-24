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Происшествия

В Николаеве рыбаки обнаружили готовые к стрельбе гранатометы (видео)

15:32 24 марта 2019 110
Гранатометы
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве на берегу реки в камышах были найдены ручные противотанковые гранатометы. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Николаевской области.

Днем 23 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении рыбаками в камышах на берегу реки Ингул предметов, похожих на взрывоопасные.

Тщательно обследовав указанную в сообщении местность, полиция и взрывотехники обнаружили ручные противотанковые гранатометы в количестве трех единиц, из которых два — РПГ-18 и один РПГ-22.

Найденные предметы, снаряженные гранатометными выстрелами, находились во взрывоопасном состоянии. Опасная находка изъята и направлена на исследование с последующим уничтожением.

Полиция проводит расследование, устанавливается личность владельца боеприпасов, которому, согласно указанной санкции, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно под Одессой в доме местного жителя выявили целый арсенал боеприпасов. Во время обыска были изъяты пять корпусов гранат РГД-5, ручная кумулятивная граната РКГ 3 ЭМ (предназначена для уничтожения танков и других бронированных машин), автомат АКМ, 58 патронов к АК различного калибра, два магазина к АК и устройство для бесшумной стрельбы.

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